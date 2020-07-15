2020/07/15 | 17:29 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض الإيزيديون عام 2014 لأسوأ مجازر على يد تنظيم داعش مما دفع الآلاف إلى الفرار نحو إقليم كوردستان فيما تقطعت السبل بآخرين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عودة 5700 نازح إلى سنجار خلال شهرين) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عودة 5700 نازح إلى سنجار خلال شهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).