الكاظمي يختتم “حملة المعابر” في البصرة،، الجيش مطلق اليد على الحدود وأنباء عن حملة “غير عادية” للسيطرة على منافذ كردستان؟

2020/07/15 | 17:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، منفذ سفوان الحدودي مع الكويت، في سياق زيارات تفقدية للمنافذ الحدودية والنهوض بواقعها ومحاربة كل أوجه الفساد فيها، بحسب ما أورد المكتب الاعلامي للحكومة.وأختتم الكاظمي جلسة حكومته في البصرة، مقرراً البدء بمجموعة “إصلاحات” في مجال الطاقة والموانىء والإدخال الكمركي.⭕️ الأن الكاظمي يوجه […]

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