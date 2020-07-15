ما هي الأسئلة المهمة في زمن العدوان والجائحة ؟ - منذر علي

2020/07/15 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منذر_علي إنَّ الأسئلة المهمة التي ينبغي أنْ نطرحها على أنفسنا في هذه اللحظات المصيرية من تاريخ بلادنا، ليست هي الأسئلة البلهاء من قبيل: لماذا تكرهنا السعودية ، وتدبر لنا المكائد القاتلة؟ و لماذا تغزونا إيران، بوسائل متعددة؟ و لماذا تطمع تركيا وقطر بأرضنا؟ ولماذا تتآمر علينا الإمارات؟ ،و لماذا تضحك علينا الأمم المتحدة، والأمم المتفرقة؟ هذه الأسئلة بلهاء ، والسبب هو أنَّ الدول القوية ، اقتصاديا وعسكرياً تسعي ......





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