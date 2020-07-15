حديث الحرية - كمال غبريال

2020/07/15 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كمال_غبريال الحرية كلمة محبوبة ومخيفة معاً.



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يأمل الإنسان أن يكون حراً، ويرهبه ما قد يترتب على هذه الحرية من نتائج ‏ومسؤوليات يحملها الحر على عاتقه.‏كان الإنسان حراً تماماً في بداية وعيه.



حين كان يجول منفرداً يلتقط غذاءه من الثمار المتساقطة من الأشجار.



أو يتمكن ‏من الإمساك بحيوان يأكله نياً، أو يشويه بعدما عرف كيف يوظف النار ويتحكم فيها.‏كان الإنسان في هذه المرحلة حراً يتحرك ويفعل ما يشاء، بقدر ما تس ......





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