2020/07/15 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#كمال_غبريال الحرية كلمة محبوبة ومخيفة معاً.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حديث الحرية - كمال غبريال) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#كمال_غبريال الحرية كلمة محبوبة ومخيفة معاً.
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يأمل الإنسان أن يكون حراً، ويرهبه ما قد يترتب على هذه الحرية من نتائج ومسؤوليات يحملها الحر على عاتقه.كان الإنسان حراً تماماً في بداية وعيه.
حين كان يجول منفرداً يلتقط غذاءه من الثمار المتساقطة من الأشجار.
أو يتمكن من الإمساك بحيوان يأكله نياً، أو يشويه بعدما عرف كيف يوظف النار ويتحكم فيها.كان الإنسان في هذه المرحلة حراً يتحرك ويفعل ما يشاء، بقدر ما تس ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حديث الحرية - كمال غبريال) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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