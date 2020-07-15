مواجهة التكتيكات الصهيونية للأثيوبيين بمفاوضات سد النهضة - حاتم الجوهرى

2020/07/15 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حاتم_الجوهرى أتت الأنباء الواردة اليوم بإعلان وزير الري الأثيوبي بدء حجز المياة خلف السد، دلالة على مآل جولة المفاوضات التي انتهت بِشأن سد النهضة الأثيوبي بالأمس، وتكتيكات أثيوبيا الاستباقية تجاهها منذ البداية والمخالفة لكافة الأعراف الدبلوماسية.



وهي المفاوضات التي أعلن مجلس الأمن الدولي دعمه لها موكلا الاتحاد الأفريقي برعاياتها، على أثر الطلب المصري برفع الموضوع له بوصفه يهدد السلم والأمن الأقليميين وما قد ي ......





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