2020/07/15 | 18:52 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمن النيابية: الحكومة الاتحادية وضعت خارطة طريق مع الإقليم لإدارة المنافذ الحدودية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/15 | 18:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن النيابية: الحكومة الاتحادية وضعت خارطة طريق مع الإقليم لإدارة المنافذ الحدودية ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن النيابية: الحكومة الاتحادية وضعت خارطة طريق مع الإقليم لإدارة المنافذ الحدودية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).