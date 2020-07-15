2020/07/15 | 18:52 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي،..أعلنت دائرة صحة ميسان، الأربعاء، عن تسجيل انخفاض بعدد الإصابات عن يوم أمس.
وقالت الدائرة في بيان أنها سجلت 72 اصابة جديدة وشفاء 86 ، فيما توفيت 3 حالات وأشارت إلى أن الإصابات توزعت على مناطق (حي الخضراء، قطاع 30، العمارات الجديدة، حي الحسين القديم ، دور النفط، عواشة ، حي النداء ، […]
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وقالت الدائرة في بيان أنها سجلت 72 اصابة جديدة وشفاء 86 ، فيما توفيت 3 حالات وأشارت إلى أن الإصابات توزعت على مناطق (حي الخضراء، قطاع 30، العمارات الجديدة، حي الحسين القديم ، دور النفط، عواشة ، حي النداء ، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميسان : تسجيل إصابة 72وشفاء 86ووفاة 3) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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