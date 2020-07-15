ميسان : تسجيل إصابة 72وشفاء 86ووفاة 3

2020/07/15 | 18:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي،..أعلنت دائرة صحة ميسان، الأربعاء، عن تسجيل انخفاض بعدد الإصابات عن يوم أمس.وقالت الدائرة في بيان أنها سجلت 72 اصابة جديدة وشفاء 86 ، فيما توفيت 3 حالات وأشارت إلى أن الإصابات توزعت على مناطق (حي الخضراء، قطاع 30، العمارات الجديدة، حي الحسين القديم ، دور النفط، عواشة ، حي النداء ، […]

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