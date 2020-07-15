إيقاف حكم قبل ساعات من تنفيذه،، أمريكا تستأنف “الأعدام الفيدرالي” بعد نداء ذوي الضحايا

2020/07/15 | 18:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: منعت محكمة جزائية أمريكية في واشنطن في ساعة مبكرة من اليوم الأربعاء تنفيذ حكم إعدام قبل ساعات من موعده المقرر، والذي كان يمكن أن يعد ثاني إعدام فيدرالي منذ 17 عاما.وقررت وزارة العدل الأمريكية إعدام ويسلي بوركي، الذي أدين باغتصاب وقتل فتاة تبلغ من العمر 16 عاما، على الرغم من اعتراضات […]

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