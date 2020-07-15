فلسطين: عودة كورونا الى اسرائيل تؤجل الخطة المرعبة في الضفة الغربية

2020/07/15 | 18:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: ذكر مسؤولون في اسرائيل أن معاودة تفشي فيروس كورونا في والخلافات في صفوف حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تنحيان خطط الحكومة لضم أجزاء في الضفة الغربية المحتلة جانبا.وقال وزير كبير لوكالة “رويترز” إنه “على الرغم من اتفاق نتنياهو ووزير الدفاع بيني جانتس، شريكه الوسطي في الائتلاف الحاكم، على أن بوسع الحكومة […]

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