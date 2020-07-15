السوداني : نرفض التمديد ويجب الاستعانة بشركات مختصة للتدقيق في قطاع الاتصالات

2020/07/15 | 18:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – رد النائب المستقل محمد شياع السوداني على بيان المدير التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات علي الخويلدي والذي اكد فيه ان مقارنة غير واقعية بين قطاع الاتصالات في العراق وفي الامارات .وشدد السوداني في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الاربعاء ، ردا على ما أورده المدير التنفيذي في بيان صدر له مؤخرا […]

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