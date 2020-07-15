2020/07/15 | 18:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة Times of India، أن وزارة الداخلية الهندية أصدرت تعليمات تحظر استخدام شبكة “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي في وحدات الشرطة التابعة لها.وتبعا لبيان صادر عن الوزارة، نقلت الصحيفة بعضا من محتواه، فإن “الحظر على استخدام تطبيق فيسبوك سيشمل الشرطة الاحتياطية المركزية في الهند، وشرطة الحدود بين التيبيت والهند، وقوات حرس الحددود الهندية المسؤولة عن …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دولة اسيوية تمنع شرطتها من استخدام “فيسبوك” وكالة تقدم الاخبارية.

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