عناصر امن فندق تمنع الصحفيين من تغطية مؤتمر رئيس الوزراء في البصرة

2020/07/15 | 19:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..منع امن فندق الشيراتون في البصرة كوادر بعض الفضائيات من تغطية المؤتمر الذي عقده رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي فور وصوله صباح اليوم، الى المحافظة.ونقلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق عن الصحفي فؤاد الحلفي مراسل قناة اي نيوز قوله انه منع ومراسلي قنوات ( الغدير، هنا البصرة، النجباء، وكالة رويترز) من تغطية […]

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