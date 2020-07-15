نائب يكشف عن مشروع ببغداد كلف الدولة 120 مليار دينار وتحول إلى رمال ومكب نفايات !

2020/07/15 | 19:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

كشف النائب علي الحميداوي، عن مشروع كلف الدولة 120 مليار دينار في بغداد وتحول إلى رمال فيما تحدث ...





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