اعلام امانة مجلس الوزراء يكشف بالأرقام حجم مساهمة مؤسسة العين بدعم الكوادر الطبية بالمعدات والاجهزة الصحية

2020/07/15 | 19:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغدادكشف المتحدث باسم مكتب اعلام امانة مجلس الوزراء، حيدر مجيد، اليوم الاربعاء، عن حجم المساهمة التي قدمتها مؤسسة العين، لدعم الجهود الطبية لمواجهة وباء كورونا.وقال حيدر مجيد، المتحدث باسم مكتب اعلام امانة مجلس الوزراء في حديث ل( بغداد اليوم)، إن "ضمن الحملة التي نظمتها دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، من خلال التنسيق مع المنظمات المحلية لدعم المؤسسات الصحية وملاكاتها الطبية لمواجهة جائحة كورونا، كان الدور الأكبر والأبرز ، لمؤسسة العين للرعاية الاجتماعية، حيث ساهمت بشكل كبير بتجهيز المؤسسات الصحية في بغداد والمحافظات، بالأجهزة والعدد والمواد الطبية، وعدد الوقاية الشخصية والمعقمات، وقد تم تسليمها إلى المستشفيات والمراكز الصحية في بغداد والمحافظات، على شكل دفعات.وتضمنت الدفعة التي وصلت اليوم من استراليا وتركيا والإمارات العربية المتحدة، إلى قسم الشحن الجوي في مطار بغداد الدولي (12) طناً تضمنت (658) جهاز VPAP و (300) منظم أوكسجين و (2500) أقنعة هواء للبالغين والأطفال، و (750) إنبوب قصبة هوائية مختلفة الأحجام، إضافة إلى كميات من العدد الوريدية للدم، ونظارات الوقاية والكمامات والقفازات وأغطية الوجه والرأس.

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم - متابعة

كشف النائب علي الحميداوي، عن مشروع كلف الدولة 120 مليار دينار في بغداد وتحول إلى رمال فيما تحدث عن مشروع أخر موجود من شأنه لو نفذ ان ينهي مشكلة الازدحامات في العاصمة.

وقال الحميداوي في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) إن

بغداد اليوم _ متابعة

حذر المتنبئ الجوي، مصطفى الكبيسي، الاربعاء 15-7-2020، من التعرض إلى أشعة الشمس بشكل مباشر خلال الاسبوع المقبل، فيما بين أن معدل درجة الحرارة في جنوب البلاد سيكون أعلى من المعدل الطبيعي بـ8 درجات مئوية.

وقال الكب

بغداد اليوم- بغداد

أكد مدير صحة محافظة كركوك، زياد الجبوري، اليوم الاربعاء، ان دائرته فتحت تحقيقا بالصور التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تكبيل مواطن داخل احد المستشفيات بعد وفاة زوجته بفيروس كورونا.





وقال الجبوري لـ(بغداد الي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( اعلام امانة مجلس الوزراء يكشف بالأرقام حجم مساهمة مؤسسة العين بدعم الكوادر الطبية بالمعدات والاجهزة الصحية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( اعلام امانة مجلس الوزراء يكشف بالأرقام حجم مساهمة مؤسسة العين بدعم الكوادر الطبية بالمعدات والاجهزة الصحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).