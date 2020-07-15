نائب يتحدث عن أبرز ملفات الكاظمي في زيارته المرتقبة إلى إيران

2020/07/15 | 19:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

توقع النائب احمد الكناني، الاربعاء 15 تموز 2020، أبرز الملفات التي ستكون موضع النقاش ...





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