2020/07/15 | 19:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- أكدت الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية ، ان المنظومة الإلكترونية لإصدار اجازات الاستيراد التي تعمل بها الشركة منذ اكثر من عامين تسهم بشكل كبير في تعظيم وزيادة الواردات للبلاد.وقال مدير عام الشركة، سرمد طه سعيد، في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الاربعاء ، ان “عمل هذه المنظومة اوقفت الكثير من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المعارض العراقية: اصدار اجازات الاستيراد الكترونيا اسهم بايقاف حالات التلاعب) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المعارض العراقية: اصدار اجازات الاستيراد الكترونيا اسهم بايقاف حالات التلاعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).