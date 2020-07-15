جرحى بهجوم لداعش في محافظة ديالى

2020/07/15 | 19:11 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة ديالى، اليوم الاربعاء، باصابة رعاة أغنام بهجوم مسلح شنه عناصر تابعة لتنظيم داعش.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، شن عناصر من داعش هجوماً مسلحاً مساء اليوم، في اطراف قرية ام الحنطة في ريف ناحية جلولاء 70كم شمال شرق بعقوبة، أصاب فيه اربعة من رعاة الاغنام.

وأضاف ان الاجهزة الامنية انتشرت في موقع الحادث، أن حالات المصابين حرجة للغاية.

وتشهد المناطق المحيطة بناحية جلولاء نشاطا ملحوظا لتنظيم داعش في الآونة الاخيرة يؤدي الى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين والقوى الامنية؛ لاسيما منذ غياب التنسيق بين قوات الحكومة الاتحادية والبيشمركة منذ عام 2017.

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