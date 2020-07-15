بروجكت سنديكيت: حلف الناتو على وشك التفكك

2020/07/15 | 19:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة … بين موقع بروجكت سنديكيت مواطن خلل كبيرة في حلف الناتو من شأنها زعزعة اركان هذا الحلف وهدمه.وذكر تقرير نشره الموقع وترجمته وكالة /المعلومة/ انه ” إن الهيكل بأكمله معرض لخطر الانهيار، و ليس من قبيل المصادفة اقتراب اثنين من حلفاء الناتو من الصدام العسكري ، فقد وقع الخلاف بين تركيا […]

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