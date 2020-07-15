2020/07/15 | 19:11 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / ترجمة … بين موقع بروجكت سنديكيت مواطن خلل كبيرة في حلف الناتو من شأنها زعزعة اركان هذا الحلف وهدمه.
وذكر تقرير نشره الموقع وترجمته وكالة /المعلومة/ انه ” إن الهيكل بأكمله معرض لخطر الانهيار، و ليس من قبيل المصادفة اقتراب اثنين من حلفاء الناتو من الصدام العسكري ، فقد وقع الخلاف بين تركيا […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بروجكت سنديكيت: حلف الناتو على وشك التفكك) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكر تقرير نشره الموقع وترجمته وكالة /المعلومة/ انه ” إن الهيكل بأكمله معرض لخطر الانهيار، و ليس من قبيل المصادفة اقتراب اثنين من حلفاء الناتو من الصدام العسكري ، فقد وقع الخلاف بين تركيا […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بروجكت سنديكيت: حلف الناتو على وشك التفكك) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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