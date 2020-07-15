2020/07/15 | 19:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… طالب النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الأربعاء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بفرض هيبة الدولة على منافذ إقليم كردستان أولا.وقال الفتلاوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “الكاظمي عليه إن يتوجه نحو كردستان لفرض هيبة الدولة على منافذها التي تعمل بصورة غير رسمية وحصر تصدير النفط بشركة سومو الوطنية”، لافتا إلى إن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح يطالب الكاظمي بفرض هيبة الدولة على منافذ كردستان أولا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح يطالب الكاظمي بفرض هيبة الدولة على منافذ كردستان أولا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).