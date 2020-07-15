مساعدة تمريض سابقة تعترف بقتل 7 مرضى عن طريق الأنسولين

2020/07/15 | 19:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..تمّت إدانة موظفة سابقة في مستشفى لقدامى المحاربين في ولاية فرجينيا الغربية لتورطها في مقتل 7 مرضى بجرعات قاتلة من الأنسولين عن قصد، مما سيسمح للسلطات بإنهاء تحقيق اتحادي شامل في سلسلة من الوفيات الغامضة بالمركز الطبي.ويتعلق الأمر بالسيدة ريتا ميس وهي مساعدة تمريض سابقة في مركز كلارسبورغ الطبي لقدماء المحاربين، والمتهمة في سبع […]

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