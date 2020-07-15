ومضاتٌ شَقِيَّة 2 - يحيى علوان

2020/07/15 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#يحيى_علوان ومضاتٌ شَقِيَّة (2) لا أَحدَ يكتبُ بأنْ ليس لديه ما يقوله ، لكن كثرة كاثرة من الكتّاب لاتقول في ما تكتبُ غير ذلك !! * " إعطِ ما لله لله ، وما لقيصر لقيصر ! " وما تبقى للمسيح يذهب إلى الك ......





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