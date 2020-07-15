الإعمار تكشف عن مشروع يحوي تفاصيل تنفذ لأول مرة في العراق

2020/07/15 | 20:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الأربعاء، عن تطوير شارع وبناية بشكل عصري يليق باستقبال الضيوف والوفود من الخارج ، مشيرة ان هذا المشروع يتم تنفيده بمواصفات لاول مرة في العراق

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