خارطة بالإصابات الجديدة في جانب الكرخ

2020/07/15 | 20:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأعلنت دائرة صحة بغداد/الكرخ، الاربعاء، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا.وقالت الدائرة في بيان، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم، توزع على النحو التالي: أبو دشير ٣ الاعلام ٥ البياع ٧ البيجية ١ التراث ٢ الحرية ١٤ الخطيب ١ الدورة ٥ الدولعي ٤ الرحمانية ٣ السيدية ٨ الشرطة الخامسة ١ الشرطة الرابعة ١ الشعلة ٥ الطوبجي ٣ العلاوي ١ الغزالية ١١ القادسية ١ الكاظمية ٨ المحمودية ١ المنصور ٤ المواصلات ١ اليرموك ٥ اليوسفية ٢ جكوك ١ حي الجامعة ٨ حي الجهاد ٣ حي الخضراء ١ حي العامل ٥ حي العدل ٧ سبع البور ٥ سجن العدالة ١ سكنة جانب الرصافة ٣ محافظة ذي قار ١ محافظة واسط ١ الوفيات: - وفاة/٧٠سنة/ذكر/حي الجهاد/محلة٨٧٩/زقاق٨٥.- وفاة/٦٩سنة/ذكر/الانبار/الگرمة/قريةالبو عاگور.- وفاة/٦٦سنة/انثى/الكاظمية/شاطئ التاجي.- وفاة/٥٩سنة/انثى/حي العامل/محلة٨٠٣ - وفاة/٦٠سنة/انثى/الغزالية/محلة٦٥٧ - وفاة/٧٠سنة/ذكر/ابو دشير/محلة٨٥٢ - وفاة/٨٢سنة/انثى/البياع/محلة٨١٧

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