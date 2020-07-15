السُماك والبصل والقرنفل.. متخصص بعلم الوبائيات يوضح حقيقة فاعليتها في الوقاية من كورونا

2020/07/15 | 20:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

تحدث المتخصص بعلم الوبائيات في دائرة صحة الرصافة، د.



وسام التميمي، اليوم الاربعاء، عن طرق ا...





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