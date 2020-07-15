نائب عن الترقيات العسكرية: رتبة الفريق مُحرمة على السنة.. القرار بوزارة الدفاع تسيُره عقول مضطربة

2020/07/15 | 20:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

قال عضو مجلس النواب، محمد الكربولي، اليوم الاربعاء، إن رتبة الفريق والفريق أول محرمة على السنة، فيما منحت بسخاء ودون ضوابط لمن لا يستحقها.

وذكر الكربولي، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أن "الايام دول والتاريخ شاهد..



سجل عندك لقد اقصيتم السنة بسبق اصرار وترصد من جميع مواقع الدولة العليا والدنيا، وحتى جدول الترقيات العسكرية كان حكرا عليكم".

واضاف، أن "رتبة الفريق والفريق أول محرمة على السنة رغم تحقق الشروط لمستحقيها، بينما تمنح بسخاء لكم حتى بلا استحقاق ولا ضوابط"، مشيرا الى ان "القرار في وزارة الدفاع تسيره عقول مضطربة ومسكونة بالعقد والاهواء الشخصية".

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بغداد اليوم _ بغداد

توقع النائب احمد الكناني، الاربعاء 15 تموز 2020، أبرز الملفات التي ستكون موضع النقاش بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والمسؤوليين الايرانيين، خلال زيارته المرتقبة الى طهران.

وقال أحمد الكناني، في حديث لـ(بغداد اليو

بغداد اليوم- بغداد

دعا النائب عن محافظة البصرة، فالح الخزعلي، الاربعاء (15 تموز 2020)، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، للسيطرة على منافذ إقليم كردستان الحدودية اسوة بباقي المحافظات.

وقال الخزعلي في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، إن "خطو

بغداد اليوم _ بغداد

رد عضو مجلس النواب المستقل، محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، على بيان للمدير التنفيذي لهيأة الاعلام والاتصالات، علي ناصر الخويلدي، وفيما اجرى السوداني مقارنة بين واقع خدمات الاتصال بين العراق والامارات من حيث التك

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