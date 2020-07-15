2020/07/15 | 20:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كورونا كوردستان..إصابة ٢٣٨ خلال يوم وتعافي ٧٨ مريضاً

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا كوردستان.. إصابة ٢٣٨ خلال يوم وتعافي ٧٨ مريضاً) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا كوردستان.. إصابة ٢٣٨ خلال يوم وتعافي ٧٨ مريضاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).