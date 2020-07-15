2020/07/15 | 20:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وسائل الإعلام المصرية العديد من التقارير، تؤكد أن المعركة في ليبيا بمشاركة الجيش المصري قد اقتربت، خاصة بعد نشر سلاح متطور قرب الحدود المصرية.وأكدت وسائل الإعلام المصرية أن الجيش الليبي (بقيادة حفتر) نشر سلاحا متطورا يعد مفاجئة كبيرة لتركيا، فيما أكدت وكالة “سبوتنيك” الروسية أن هذا السلاح هو “إس – 300″، وهي منظومة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش المصري يستعد للمعركة في ليبيا وكالة تقدم الاخبارية.

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