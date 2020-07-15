مخزونات النفط الخام الأمريكية تهبط 7.5 مليون برميل في أسبوع

2020/07/15 | 20:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قالت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام الأمريكية هبطت 7.5 مليون برميل إلى 531.69 مليون برميل الأسبوع الماضي.وأضافت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت 3.1 مليون برميل إلى 248.54 مليون برميل الأسبوع الماضي.وأشارت إلى أن مخزونات الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي […]

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