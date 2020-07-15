اكتشاف فاكهة تعزز البكتيريا المعوية المفيدة وتخفف الوزن

2020/07/15 | 20:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..يجهل الكثيرون حقيقة وجود عدد كبير من الكائنات الحية الدقيقة تسمى البكتيريا المعوية في الأمعاء، وأن هذه الكائنات مثل بصمة فريدة، فكل شخص لديه مجموعته الضخمة منها في أمعائه.وذكر موقع “أيول” في تقرير صحي أن أهمية هذه البكتيريا المفيدة تتمثل بكونها تساعد على هضم الطعام وتنظيم حركة الجهاز الهضمي، وتنظيم جهاز المناعة، […]

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