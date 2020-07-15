اللقاح البريطاني ..إحراز تقدم ملموس في الاختبارات ضد فيروس كورونا

2020/07/15 | 20:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام بريطانية بوجود توقعات للإعلان قريبا عن إحراز تقدم ملموس في اختبارات لقاح ضد فيروس كورونا المستجد تعمل على تطويره جامعة أوكسفورد بالتعاون مع شركة AstraZeneca.وذكر المحرر السياسي في شبكة ITV الإعلامية البريطانية الكبيرة، روبرت بيستن، في تقرير نشرته مجلة The Spectator اليوم الخميس: “أسمع أن أنباء إيجابية ستأتي قريبا (وربما غدا) […]

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