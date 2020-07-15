2020/07/15 | 20:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموقف الوبائي لصحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة بفايروس كورونا : أبو دشير -——- ٣ الاعلام ———- ٥ البياع ———— ٧ البيجية ———- ١ التراث ———- ٢ الحرية ———- ١٤ الخطيب ——— ١ الدورة ———- ٥ الدولعي ——— ٤ الرحمانية ——- ٣ السيدية ——— ٨ الشرطة الخامسة ——- ١ الشرطة الرابعة ——— ١ […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموقف الوبائي لصحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة بفايروس كورونا المركز الخبري الوطني.

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