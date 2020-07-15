نوع غذائي يساعد في خفض نسبة السكر في الدم والوقاية من مرض خطير!

2020/07/15 | 20:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..يؤثر مرض السكري النوع 2 على عدد أكبر من الناس في جميع أنحاء العالم، أكثر من أي وقت مضى.ويضر المرض بالأنسولين، الذي يلعب وظيفة أساسية في الحفاظ على صحة الجسم.ويسمح للغلوكوز في الدم بدخول الخلايا وتغذية الجسم.وعندما يكون الشخص مصابا بداء السكري النوع 2، يستمر الجسم بتحطيم الكربوهيدرات من الطعام […]

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