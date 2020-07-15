انتاج 100 طن من العسل خلال ستة اشهر فقط في ديالى

2020/07/15 | 20:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اعلن رئيس الجمعية النموذجية للنحاليين العراقيين في ديالى علوان المياحي، الاربعاء، عن انتاج اكثر من 100 طن من العسل خلال النصف الاول من العام الجاري.وقال المياحي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” انتاج العسل خلال النصف الاول من العام الجاري 2020 بلغت اكثر من 100 طن في عموم مناطق ديالى”.واضاف المياحي،ان” الانتاج افضل […]

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