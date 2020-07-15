بالفيديو،، مذيعة أوكرانية تفقد أحد أسنانها خلال البث المباشر

2020/07/15 | 20:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: انتشر على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر مذيعة أوكرانية تفقد أحد أسنانها الأمامية خلال تقديمها لأحد البرامج التلفزيونية.وأظهر مقطع الفيديو مذيعة على قناة أوكرانية كانت تقوم بتقديم نشرة الأخبار وبعد لحظات عدة شعرت بأن أحد أسنانها سقط فقامت بالتقاطه.وحاولت المذيعة السيطرة على […]

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