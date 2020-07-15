بالصورة: علي عدنان يستذكر أحمد راضي وعلي هادي قبل مباراته في الدوري الامريكي

2020/07/15 | 20:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: نشر اللاعب الدولي العراقي علي عدنان، اليوم الاربعاء، صورة وهو يخط اسم اللاعبان الراحلان احمد راضي وزميله علي هادي على قميصه قبيل مباراة فريقه يوم غد.في موقف قمة في الإنسانية⭕ علي عدنان سيدخل مباراة فريقه يوم غد في الدوري الأمريكي و على قميصه مكتوب أسم الراحلان احمد راضي و علي هادي.[…]

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