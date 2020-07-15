2020/07/15 | 20:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وسائل اعلام مصرية، الصور الأولى للشخص المتهم باقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي في مصر بسلاح أبيض، الذي قامت قوات الأمن بقتله عقب إصابته لعدد من الأفراد.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصر..



نشر الصور الأولى لـ”الرجل الأخضر” وكالة تقدم الاخبارية.

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