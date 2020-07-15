2020/07/15 | 20:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي: الانتخابات هدفنا وسنعلن عن موعد إجرائها قريباً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/15 | 20:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: الانتخابات هدفنا وسنعلن عن موعد إجرائها قريباً) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: الانتخابات هدفنا وسنعلن عن موعد إجرائها قريباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).