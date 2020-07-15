يسرا البريطانية (1) - احمد جمعة

2020/07/15 | 20:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#احمد_جمعة الموت هو النداء الأخير لنا لكي نستيقظ - دوغلاس هورتونإهداء إلى ...جبار الشريف الذي مات ولم يمتوإلى ...ابنته يسرا القرمزي..آخر وردة بموسم الشتاء، عاشت لتشهد التحول الكبير (المهزلة)يسرا الزبيرية( 1 )"لماذا يختفي كل الذين أعرفهم؟""لماذا يهرب كل الذين أحبهم؟"كنت يسرا الهاربة من الزبير، وأصبحت يسرا القرمزي ثم تحولت ليسرا البريطانية لينتهي بي المطاف لي ......





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