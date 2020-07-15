رئيس الحكومة: سنعلن قريبا موعد اجراء الانتخابات

2020/07/15 | 20:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، انه سيعلن قريبا موعد اجراء الانتخابات، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تعاون الاطراف المعنية لاكمال قانون الانتخابات.وقال الكاظمي في بيان اورده مكتبه الاعلامي خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدها في البصرة وتلقته /المعلومة/: “نحن اليوم في البصرة بين أهلنا ، لنؤكد على أن البصرة بصرتنا […]

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