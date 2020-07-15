تسجيل حالة وفاة و19 اصابة بكورونا في سوريا

2020/07/15 | 20:35 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في الثاني والعشرين من آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد

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