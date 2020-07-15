استقالة رئيس الوزراء التونسي من منصبه

2020/07/15 | 20:39 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية قالت مصادر بحسب وكالة "رويترز" اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخاخ تقدم باستقالته للرئيس سقيس سعيد.وكانت "موزاييك أف أم" قد قالت إن الرئيس التونسي قد طلب رسميا خلال لقاء جمعه برئيس البرلمان راشد الغنوشي،وأمين عام الإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، ورئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، من هذا الأخير تقديماستقالته.ويأتي طلب قيس سعيد من رئيس الحكومة الإستقالة في وقت يتابع فيه التونسيين تطورات ملف شبهة تضارب المصالح للفخفاخ حول صفقات ذات صلة بشركات يمتلكها أو يمتلك أسهما في رأس مالها.

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