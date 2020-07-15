2020/07/15 | 20:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت وزارة النقل العراقية،اليوم الاربعاء، رحلة استثنائية الى قطاع بيروت (لبنان) لنقل (157) مسافر من حاملي الاقامة اللبنانية على متن احدى طائرات الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية.وقال مدير عام الشركة مناف عبد المنعم في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “وزارة النقل العراقية، نفذت ،اليوم الاربعاء، رحلة استثنائية الى قطاع بيروت (لبنان) لنقل (157) …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تسيير رحلة استثنائية الى بيروت لنقل (157) مسافر من حاملي الاقامة اللبنانية وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسيير رحلة استثنائية الى بيروت لنقل (157) مسافر من حاملي الاقامة اللبنانية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسيير رحلة استثنائية الى بيروت لنقل (157) مسافر من حاملي الاقامة اللبنانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).