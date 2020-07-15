علماء.. قوة المصافحة قد تكون علامة تحذير لخطر الإصابة بحالة مميتة يصعب اكتشافها

2020/07/15 | 20:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة التباعد الاجتماعي يعني أن المصافحة ممنوعة حاليا، وخاصة في ظل أزمة كورونا، إلا أن دراسة جديدة أثارت احتمال أن تكون المصافحة الضعيفة علامة تحذير مبكر لحالة قاتلة محتملة.وتُعرف الحالة باسم مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD)، وهي تراكم للدهون في الكبد، وعادة ما يكون ناتجا عن نظام غذائي غير صحي وأسلوب حياة […]

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