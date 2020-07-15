اللجنة الأولمبية الدولية تؤكد “التزامها التام” بإقامة الأولمبياد في 2021

2020/07/15 | 20:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الأربعاء، إن منظمته ما زالت ملتزمة تماما بإقامة الأولمبياد في طوكيو عام 2021 وتدرس عدة سيناريوهات من أجل تنظيمها بصورة آمنة.وأبلغ باخ الصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف: “ما زلنا ملتزمين تماما بإقامة أولمبياد طوكيو العام المقبل في يوليو وأغسطس”.وأضاف: “أولويتنا هي سلامة كل […]

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