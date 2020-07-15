2020/07/15 | 20:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل، اليوم الاربعاء، عن جدول رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية ليوم الخميس المصادف 16-7-2020.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



جدول رحلات الخطوط الجوية العراقية ليوم غد الخميس وكالة تقدم الاخبارية.

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