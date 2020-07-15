إصابة حاكم ولاية أمريكية بـ كورونا

2020/07/15 | 20:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حالة تعد الأولى من نوعها، أعلن حاكم ولاية أوكلاهوما الأمريكية، كيفين ستيت، عن إصابته بمرض “كوفيد-19” الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.وأعلن الحاكم الجمهوري ستيت للصحفيين، اليوم الأربعاء، “أخضع شخصيا لفحوصات كورونا على أساس دوري، وخضعت لفحص كوفيد-19 أمس وجاءت نتائجه إيجابية”.وقال ستيت (47 عاما) إنه في حالة جيدة ولم تظهر لديه أي …

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