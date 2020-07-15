ترامب يغرد بالفارسية لإنقاذهم،، إيران تقترب من إعدام 3 شبان،، تعرف عليهم

2020/07/15 | 20:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على حكم للقضاء الإيراني بإعدام 3 إيرانيين شاركوا في احتجاجات نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.وكتب ترامب، على “تويتر”، اليوم الأربعاء: “تم الحكم على 3 أشخاص بالإعدام في إيران، بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات”.وتابع: “نتوقع تنفيذ أحكام الإعدام في أي لحظة”، مضيفا: “تنفيذ إعدام هؤلاء الثلاثة يبعث إشارة […]

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