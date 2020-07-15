نائب: العراق لم يصل الى مرحلة تفشي وباء كورونا..هناك ايجابيات برزت مؤخرا

2020/07/15 | 20:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد النائب وليد عبود، الاربعاء، ان العراق لم يصل الى مرحلة تفشي وباء كورونا.وقال عبود في حديث لـ/ المعلومة/، ان “هناك جهود استثنائية تبذل من اجل كبح جماح فيروس كورونا في عموم محافظات العراق رغم الامكانيات المتواضع لوزارة الصحة وكواردها مؤكدا بان الوضع الراهن يدفعنا للمراهنة على وعي المواطن الذي بدء يدرك […]

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