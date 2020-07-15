كوردستان تمنع استيراد سبعة انواع من الفواكه والخضر

2020/07/15 | 20:53 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، عن منع استيراد سبعة من المحاصيل الزراعية من الخارج اعتبارا من الأول من شهر آب المقبل والى اشعار آخر.

وجاء في كتاب للوزارة بتوقيع الوزيرة بيكرد طالباني، ورد لوكالة شفق نيوز، والموجه الى وزارة المالية والاقتصاد/ المديرية العامة للجمارك، انه استنادا الى قانون حماية وتطوير المحاصيل الزراعية المرقم 4 لسنة 2008 وبهدف حماية المنتج المحلي لفلاحي الاقليم، تقرر منع استيراد المحاصيل الآتية من الخارج (الرمان، التين، التفاح، الرقي، البطاطس، الخيار والعسل) الى امد غير معلوم.

وحذر البيان أي قاطع في علاوي الفواكه والخضر من عرض المنتجات الممنوعة من الاستيراد ستتم معاقبة ذلك القاطع، لافتا الى العقوبة تتضمن اغلاق القاطع لمدة أسبوع واحد.

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