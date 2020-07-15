النقل : تسيير رحلة استثنائية لنقل 157 مسافراً عراقياً من حاملي الاقامة اللبنانية إلى بيروت

2020/07/15 | 21:40 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد نفذت وزارة النقل العراقية ،اليوم الاربعاء، رحلة استثنائية الى قطاع بيروت (لبنان) لنقل (157) مسافر من حاملي الاقامة اللبنانية على متن احدى طائرات الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية.وقال مدير عام الشركة مناف عبد المنعم في بيان، تلقت وكالة اين نسخة منه، ان" الرحلة نفذت بعد استحصال كافة الموافقات الاصولية من السلطات العراقية واللبنانية لتسهيل اجراءات نقل المسافرين في الموعد المحدد على جدول رحلات الشركة".واضاف ان" ادارة الشركة ملتزمة بجميع القرارات الحكومية وتوصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا في تنفيذ هذه الرحلات التي تتضمن ايضاً تعفير جميع الطائرات قبل وبعد تسيير الرحلات واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية لضمان سلامة المسافرين".

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